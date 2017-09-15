Силуанов прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Решение Центробанка снизить ключевую ставку отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий и их постепенное закрепление на устойчиво низком уровне, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Банк России в пятницу в четвертый раз за текущий год снизил ключевую ставку, на этот раз на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых.

"Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий и их постепенное закрепление на устойчиво низком уровне", — сказал Силуанов.