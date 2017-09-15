Белоруссия получила от России кредит на 700 миллионов долларов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Белоруссия получила российский кредит на 700 миллионов долларов, средства были зачислены на счет белорусского минфина 15 сентября, сообщается на сайте министерства.
Межправительственное соглашение о предоставлении Белоруссии Россией государственного кредита на 700 миллионов долларов вступило в силу в понедельник 11 сентября.
Кредит предоставлен по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах плюс маржа в 1,45%, проценты начисляются и уплачиваются также дважды в год — в апреле и октябре. Предусмотрена возможность досрочного погашения любой части кредита по номинальной стоимости и без дополнительных расходов, но с уведомлением за месяц до такого платежа.
Платежи по кредиту будут осуществляться в российских рублях или долларах, по выбору заемщика, о котором он должен проинформировать за полмесяца до платежа. Агентом российской стороны по кредиту выступает Внешэкономбанк, белорусской — Нацбанк Белоруссии.
О межгосударственных отношениях России и Белоруссии читайте в справке РИА Новости>>