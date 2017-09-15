Белоруссия получила от России кредит на 700 миллионов долларов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Белоруссия получила российский кредит на 700 миллионов долларов, средства были зачислены на счет белорусского минфина 15 сентября, сообщается на сайте министерства.

"Пятнадцатого сентября 2017 года средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет министерства финансов", — говорится в сообщении.

Межправительственное соглашение о предоставлении Белоруссии Россией государственного кредита на 700 миллионов долларов вступило в силу в понедельник 11 сентября.

Согласно соглашению, подписанному 30 августа, средства планировалось перечислить Минску не позднее 15 календарных дней с даты его вступления в силу. Погашение предусмотрено двумя ежегодными траншами в апреле и октябре в течение десяти лет, начиная с 15 апреля 2018 года, в размере от 2,5% до 9,5% от основного долга (доля будет постепенно увеличиваться к концу срока погашения).

Кредит предоставлен по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах плюс маржа в 1,45%, проценты начисляются и уплачиваются также дважды в год — в апреле и октябре. Предусмотрена возможность досрочного погашения любой части кредита по номинальной стоимости и без дополнительных расходов, но с уведомлением за месяц до такого платежа.

Платежи по кредиту будут осуществляться в российских рублях или долларах, по выбору заемщика, о котором он должен проинформировать за полмесяца до платежа. Агентом российской стороны по кредиту выступает Внешэкономбанк, белорусской — Нацбанк Белоруссии.

О межгосударственных отношениях России и Белоруссии читайте в справке РИА Новости>>