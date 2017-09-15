Центробанк уточнил прогноз по инфляции на конец года

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ЦБ РФ уточнил прогноз по инфляции в РФ на конец 2017 года до 3,5-3,8%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Наш прогноз по инфляции на конец этого года мы также уточнили. По нашим оценкам, инфляция может находится в интервале 3,5-3,8%", — сообщила Набиуллина.

"Еще раз повторю, что мы считаем эти оценки соответствующими нашей цели (таргета в 4% —ред.)", — добавила глава регулятора.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2017 год ранее составлял 4%, на таком же уровне, по оценке регулятора, инфляция будет находится до 2020 года.

Банк России ранее в пятницу в четвертый раз за текущий год снизил свою ключевую ставку, на этот раз на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых.