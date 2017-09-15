Под Нижним Новгородом планируют построить комплекс по выпуску каменной соли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Компания "Соль Руси" планирует создать комплекс по добыче и переработке каменной соли в Нижегородской области примерно в 2020 году, сообщил журналистам президент компании Станислав Черкасов.

ПАО "Соль Руси" реализует в регионе проект, который предусматривает возведение крупнейшего в стране завода по производству соли сорта "Экстра". Комплекс расположится на Белбажском месторождении каменной соли — оно сейчас считается одним из крупнейших в России с запасами в 2,5 миллиарда тонн.

В четверг в рамках VI международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и руководством компании "Соль Руси".

"Это месторождение очень крупное, но долго не осваивалось, и поэтому, когда появился инвестор, мы приложили все усилия чтобы создать комфортные условия. Инвестор намерен направить на освоение участка 9,5 миллиарда рублей и организовать 475 рабочих мест", — сказал во время подписания соглашения губернатор региона Валерий Шанцев.

Черкасов позже сообщил журналистам, что производство начнет работать примерно через 2-3 года. Сейчас компания завершает разработку проектной документации и ожидает разрешения на бурение скважин.

Переработанная каменная соль с Белбажского месторождения предназначена для предприятий пищевой промышленности, дорожных служб, химической и нефтяной промышленности, фармацевтических компаний, животноводческого сектора, которые расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Другие новости региона читайте здесь >>