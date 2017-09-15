"Швабе" будет стимулировать разработку прицельной техники

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Холдинг "Швабе" намерен поддерживать и стимулировать разработку прицельной техники, заявил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Как сообщает пресс-служба холдинга, инженеры Новосибирского приборостроительном заводе (НПЗ, входит в холдинг "Швабе") сконструировали новые тепловизионные прицелы с "умными" функциями, которые на 80% состоят из российских электронных компонентов и имеют более выгодную по сравнению с зарубежными аналогами цену на рынке.

Автофункции новых приборов освобождают стрелка от дополнительных действий, например, от ввода поправок на внешние условия, обеспечивая при этом высокую точность стрельбы. Так, при охоте в горах за счет автоматического учета поправок на угол места цели вероятность поражения объекта первым выстрелом с данными прицелами повышается, говорится в пресс-релизе.

"На сегодняшний день прицельная техника является одной из важных ниш в гражданском сегменте приборостроения, имеющей хороший экспортный потенциал. В Новосибирске на нашей производственной площадке ежегодно создается более десяти новых прицелов и мы намерены в перспективе поддерживать и стимулировать развитие данного направления", — сказал Попов.

Серийный выпуск изделий начнется в первой половине 2018 года.