Дефицит федерального бюджета за январь-август составил 405,66 млрд рублей

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 миллиарда рублей, сообщается в оперативном отчете об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 9,607 триллиона рублей, расходы — 10,013 триллиона рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что дефицит бюджета РФ составит в 2017 году 2,1% ВВП.

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2017 года, по оценке Минфина, составил 423,7 миллиарда рублей или 0,8% ВВП.