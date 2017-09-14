Биткоин продолжает падать на фоне новостей из Китая

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг продолжает падение на фоне новостей об остановке торгов на одной из крупнейших криптовалютных китайских бирж BTCChina.

Ранее в четверг BTCChina сообщила, что с 30 сентября прекратит все торговые операции, а с сегодняшнего дня прекращает регистрацию новых пользователей. Отмечалось, что решение было принято с учетом доклада Народного банка (ЦБ) Китая о противостоянии финансовым рискам, связанным с токенами, а также из соображений предотвращения инвестиционных рисков и защиты интересов пользователей.

Биткоин начал падение в начале сентября. После отметки в 4,9 тысячи долларов за единицу криптовалюта на протяжении двух недель демонстрирует негативную динамику. В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты на 19.58 мск обваливался на 10% и торговался в районе 3,47 тысячи долларов, на BitStamp – на 10,2%, также до 3,47 тысячи долларов, на Poloniex – на 10,3%, до 3,46 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также существенно снижаются. Например, Ethereum на 20.01 мск падал на 14,2% на бирже Bitfinex и торговался в районе 236,3 доллара. Ripple на этой же бирже снижался на 11,4%, до 17,55 цента, Bitcoin Cash — на 16%, до 425,1 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 20.02 мск составляла около 118 миллиардов долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигла 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 57,2 миллиарда долларов (48,4% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 22,3 миллиарда долларов. На третьем месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 6,8 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash с капитализацией чуть менее 6,8 миллиарда долларов.