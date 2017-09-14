Россия и Турция настроены быстро восстанавливать контакты после кризиса

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Анкара и Москва настроены стремительно восстанавливать контакты после кризиса в отношениях, заявил в четверг посол Турции в РФ Хюссейн Дириоз.

"Отношения между нашими странами претерпели очень серьезные испытания, были испытаны на прочность, были разрушены все имевшиеся связи. Но мы сейчас очень стремительно будем восстанавливать эти контакты, их восстановление мы видим и сейчас", — сказал посол на презентации ежедневных регулярных рейсов авиакомпании Atlas Global, которые начнут осуществлять в Стамбул из московского аэропорта "Шереметьево" с 25 сентября.