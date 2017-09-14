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Экономика

Число рязанских экспортеров вырастет вдвое к 2025 году, заявили власти

20:0114.09.2017
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© Фото : Администрация города РязаниРязань. Архивное фотоРязань. Архивное фото
© Фото : Администрация города Рязани

РЯЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости. Стратегия развития Рязанской области позволит увеличить к 2025 году в два раза объем несырьевого неэнергетического экспорта и число рязанских экспортеров в сравнении с 2016 годом, сообщает в четверг правительство региона.

Глава Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Николай Любимов: Рязанская область должна выйти на новый уровень развития
Восьмой международный форум по развитию автомобилестроения — экспорт как драйвер роста "АвтоЭволюция-2017" открылся 14 сентября в Калуге. Форум проходит при участии Российского экспортного центра, на него приехали руководители федеральной и региональной власти, госкорпораций, институтов развития, компаний-производителей автомобилей и автокомпонентов, финансово-кредитных организаций. В работе принимает участие глава Рязанской области Николай Любимов.

Выступая на пленарном заседании, Любимов отметил, что летом 2017 года Рязанская область стала одним из нескольких российских регионов, где в пилотном режиме внедряется Региональный экспортный стандарт, разработанный Российским экспортным центром. Глава региона отметил, что работа над внедрением cтандарта, в частности, предусматривает увеличение экспортных поставок в качестве одного из ключевых целевых показателей стратегии развития Рязанской области до 2030 года.

"К 2025 году намечено удвоение объема несырьевого неэнергетического экспорта и числа рязанских экспортеров в сравнении с 2016 годом. Для нас это очень важно", — сказал Любимов. Он добавил, что в 2017 году создан Рязанский центр поддержки экспорта, который организует участие рязанских экспортеров в российских и зарубежных выставках. На получение услуг Российского экспортного центра заявки подали уже 33 областные компании.

Любимов также рассказал о взаимодействии с Минэкономразвития РФ по продвижению рязанской продукции, товаров и услуг через систему торговых представительств России за рубежом.

Комментируя реализацию подписанного ранее соглашения между Рязанской и Калужской областями, Любимов отметил, что налаживается сотрудничество между промышленными предприятиями регионов. В форуме участвуют рязанские предприятия, желающие найти как за рубежом, так и в Калужской области партнеров и потребителей своей продукции.

Глава Рязанской области Николай Любимов с жителями
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области/Александр Королёв
Николай Любимов: рязанцам нужны комфортные современные условия для жизни

"Сотрудничество между нашими регионами будет развиваться. Есть желание и общая заинтересованность. Калужской области необходимо продолжать локализацию автомобильного производства, а мы можем в этом помочь и принять участие", — сказал Любимов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что задача власти состоит в том, чтобы помочь предприятиям из разных регионов найти друг друга.

"Часто бывает, что от недостатка информации нет взаимодействия не только за пределами, но и внутри региона, предприятия не знают, кто и что делает. Поэтому то соглашение, которое мы подписали, будем реализовывать на уровне правительств наших регионов, торгово-промышленных палат", — сказал Артамонов.

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