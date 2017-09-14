США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Кредитный портфель банка "Югра" имел почти невозвратный характер

16:3614.09.2017
(обновлено: 16:37 14.09.2017)
0820
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУ отделения банка Югра. Архивное фотоУ отделения банка Югра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бизнес-модель лишенного лицензии банка "Югра" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, кредитный портфель банка носил технический характер, то есть является фактически невозвратным, что подтверждается результатами проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры, сообщила РИА Новости руководитель временной администрации банка "Югра" Галина Алексенцева.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Все на стресс-тестирование: ЦБ пристальнее присмотрится к крупным банкам
Разница между активами и обязательствами лишенного лицензии банка "Югра" ("дыра" — ред.) по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг ЦБ РФ.

Бизнес-модель банка "Югра" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, в основном за счет привлеченных денежных средств физических лиц, посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.

По оценке Банка России, сделанной на основании материалов инспекционных проверок и текущего надзора, общая сумма таких кредитов составляла не менее 80% кредитного портфеля банка, то есть порядка 200 миллиардов рублей, сообщила Алексенцева.

При этом банк "Югра" не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери, добавила она.

Детали проверки 

Филиал банка Югра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Набиуллина объяснила, почему ЦБ отозвал лицензию у "Югры"
Дальнейшая работа, проведенная временной администрацией ЦБ в банке "Югра", подтвердила первоначально сделанные выводы регулятора, отметила Алексенцева.

На текущий момент, за период чуть более месяца с момента отзыва у банка "Югра" лицензии, у 130 из 140 заемщиков-юридических лиц образовалась просроченная задолженность по основному долгу и процентам на общую сумму 11,7 миллиарда рублей. Совокупная задолженность таких заемщиков составляет порядка 233 миллиарда рублей, или 87% кредитного портфеля.

Для сравнения, на дату выхода в банк временной администрации Банка России величина просроченных платежей составляла 1,5 миллиарда рублей, то есть величина просроченных платежей выросла за месяц почти в 8 раз. По имеющейся в распоряжении временной администрации информации, в отношении ряда крупных заемщиков банка арбитражным судом уже возбуждены дела о признании их банкротами, сообщила она.

Учитывая, что ранее подавляющее большинство этих кредитов неоднократно реструктурировалось, можно сделать вывод, что данные активы фактически являются невозвратными, констатировали в ЦБ.

"Наши выводы о "техническом" характере кредитного портфеля банка подтверждаются и результатами проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании направленных Банком России материалов. В августе Прокуратурой города Москвы были осуществлены выезды по адресам регистрации заемщиков банка, в ходе которых было установлено, что данные организации по адресам регистрации не располагались", — заявила Алексенцева.

Отзыв лицензии у банка "Югра" стал закономерным итогом действий его владельцев, банк не выжил бы даже при докапитализации, этот кейс нельзя сравнивать с банком "Открытие", заявила ранее в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи.

Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме Банки России – XXI век в Сочи. 14 сентябя 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Набиуллина призвала жестко ограничивать риски для бизнеса российских банков
Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших в России по размеру активов. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ РФ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. Арбитраж Москвы 27 октября рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве "Югры".

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.

В конце августа ЦБ объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена