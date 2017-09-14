Кредитный портфель банка "Югра" имел почти невозвратный характер

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бизнес-модель лишенного лицензии банка "Югра" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, кредитный портфель банка носил технический характер, то есть является фактически невозвратным, что подтверждается результатами проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры, сообщила РИА Новости руководитель временной администрации банка "Югра" Галина Алексенцева.

Разница между активами и обязательствами лишенного лицензии банка "Югра" ("дыра" — ред.) по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей, сообщил ранее в четверг ЦБ РФ.

Бизнес-модель банка "Югра" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, в основном за счет привлеченных денежных средств физических лиц, посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.

По оценке Банка России, сделанной на основании материалов инспекционных проверок и текущего надзора, общая сумма таких кредитов составляла не менее 80% кредитного портфеля банка, то есть порядка 200 миллиардов рублей, сообщила Алексенцева.

При этом банк "Югра" не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери, добавила она.

Детали проверки

Дальнейшая работа, проведенная временной администрацией ЦБ в банке "Югра", подтвердила первоначально сделанные выводы регулятора, отметила Алексенцева.

На текущий момент, за период чуть более месяца с момента отзыва у банка "Югра" лицензии, у 130 из 140 заемщиков-юридических лиц образовалась просроченная задолженность по основному долгу и процентам на общую сумму 11,7 миллиарда рублей. Совокупная задолженность таких заемщиков составляет порядка 233 миллиарда рублей, или 87% кредитного портфеля.

Для сравнения, на дату выхода в банк временной администрации Банка России величина просроченных платежей составляла 1,5 миллиарда рублей, то есть величина просроченных платежей выросла за месяц почти в 8 раз. По имеющейся в распоряжении временной администрации информации, в отношении ряда крупных заемщиков банка арбитражным судом уже возбуждены дела о признании их банкротами, сообщила она.

Учитывая, что ранее подавляющее большинство этих кредитов неоднократно реструктурировалось, можно сделать вывод, что данные активы фактически являются невозвратными, констатировали в ЦБ.

"Наши выводы о "техническом" характере кредитного портфеля банка подтверждаются и результатами проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании направленных Банком России материалов. В августе Прокуратурой города Москвы были осуществлены выезды по адресам регистрации заемщиков банка, в ходе которых было установлено, что данные организации по адресам регистрации не располагались", — заявила Алексенцева.

Отзыв лицензии у банка "Югра" стал закономерным итогом действий его владельцев, банк не выжил бы даже при докапитализации, этот кейс нельзя сравнивать с банком "Открытие", заявила ранее в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших в России по размеру активов. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

ЦБ РФ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. Арбитраж Москвы 27 октября рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве "Югры".

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.

В конце августа ЦБ объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".