Президента банка "ФК Открытие" Аганбегяна освободили от должности

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Наблюдательный совет банка "ФК Открытие" освободил от должности президента Рубена Аганбегяна, а также прекратил полномочия трех членов правления, следует из материалов кредитной организации.

Банк России 29 августа объявил о мерах спасения "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — ЦБ, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". Регулятор пообещал поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка.

"Освободить от должности президента банка "ФК Открытие" Аганбегяна Рубена Абеловича", — говорится в материалах.

Среди членов правления, которые потеряли свои места, оказались глава блока "Розничный бизнес и МСБ" Елена Будник, руководитель корпоративного блока банка "ФК Открытие" Геннадий Жужлев, а также руководитель инвестиционного блока Константин Церазов.

Наблюдательный совет также подтвердил актуальный состав правления, в котором остались его председатель Евгений Данкевич и его первый заместитель Владимир Рыкунов.

Ранее в четверг председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов возглавит банк "ФК Открытие". Пресс-служба ВТБ сообщила, что Задорнов перейдет на работу в "Открытие" с начала 2018 года.