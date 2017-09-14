В России с 2018 года заработает инфосистема жилищного строительства

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. АИЖК создаст к 1 января 2018 года единую информационную систему жилищного строительства, содержащую информацию обо всех многоквартирных домах, строящихся с привлечением средств участников долевого строительства в России, говорится в сообщении агентства.

"Информационная система станет единой площадкой, содержащей консолидированную актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по РФ и по конкретному объекту строительства. Источниками данных для системы будут данные Банка России, Росстата, Росреестра, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также самого Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в системе будут представлены такие показатели, как: анализ потенциала жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, прогноз ввода жилья, мониторинг финансового состояния застройщика, статистика жилищного фонда, направления использования жилищного фонда и обеспеченность удобствами жилищного фонда.

Кроме того, будет консолидирована информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный блок будет посвящен ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заёмщиков, условия ипотечного кредитования, информация о кредиторах, добавляется в сообщении.