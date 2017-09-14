Суд утвердил мировое соглашение ИК "Трансстрой" с кредиторами

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой", входящего в крупный российский строительный холдинг "Трансстрой", в связи с утверждением мирового соглашения между должником и кредиторами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение ходатайствовать перед судом об утверждении мирового соглашения приняло первое собрание кредиторов ИК "Трансстрой", за него высказалось большинство кредиторов. Против был ряд кредиторов, в том числе Связь-банк и банк "ФК Открытие". Суд в четверг отклонил заявления этих двух банков, просивших суд признать решение собрания кредиторов недействительным и открыть в отношении структуры "Трансстроя" конкурсное производство.