Тюменская область представила достижения в сфере IT на форуме "Инфотех"

ТЮМЕНЬ, 14 сен — РИА Новости. Итоги десяти лет развития информатизации региона презентовала тюменская область на форуме-выставке "Инфотех", который проходит в тюменском технопарке. Там представлены различные ИТ-разработки: от мобильных приложений для граждан до мер поддержки бизнеса и развития кадров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Десятый Всероссийский форум информационных технологий "Инфотех-2017" в Тюмени собрал более двух тысяч участников.

"Почти сто тысяч жителей Тюменской области бесплатно обучились основам компьютерной грамотности за десять лет, в нескольких общеобразовательных школах внедрены электронные дневники, а в поликлиниках — электронные медкарты. Большую часть госуслуг теперь можно получить онлайн, а встать в очередь практически в любое ведомство — через сайт или мобильное приложение", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что множество успешных региональных проектов позволили стать ИТ-кластеру в Тюменской области реальностью.

Информатизация позволяет обеспечить гражданам комфорт в повседневной жизни.

"Мы активно работаем над цифровизацией медицины, над тем, чтобы продукты, используемые для обратной связи с гражданами, внедрялись в муниципальных образованиях. Бизнес также вовлечен в это. Как говорят программисты, "мы напишем любую программу, главное — опишите процесс". Чем больше таких процессов будет сделано, тем легче и быстрее будет наша жизнь", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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