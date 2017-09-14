КАЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров проведет в Казани второе заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в промышленности.

Китайскую часть подкомиссии возглавляет министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. В заседании также примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Участники обсудят российско-китайское сотрудничество в области судостроения, автомобилестроения, авиастроения и авиации, а также алюминиевой промышленности.

Среди прочего подгруппа рассмотрит ход реализации программы разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и создаваемого на его основе семейства, разработку гражданского тяжелого вертолета, экспорт энергооборудования в Россию, возможности локализации производства китайского оборудования на территории России.

Кроме того, среди вопросов для обсуждения возможность участия компаний из Китая в развитии кластера по производству алюминиевой продукции высоких переделов на базе Красноярской технологической долины в Восточной Сибири, перенос некоторых энергоинтенсивных производств из Китая в Сибирь, план по локализации производства измерительной техники и СВЧ-компонентов ChinaElectronics Technology Instrumentation. В области экономического сотрудничества речь пойдет о привлечении китайских партнеров для развития инфраструктуры особой экономической зоны "Алабуга".

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