Набиуллина объяснила, почему ЦБ отозвал лицензию у "Югры"

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Отзыв Банком России лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 крупнейших российских банков, стал закономерным итогом действий его собственников, банк не стал бы жизнеспособен даже в случае докапитализации, этот случай нельзя сравнивать с банком "Открытие", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.

"В середине года мы приняли решение сначала о введении временной администрации, а затем отзыве лицензии у банка "Югра". Этот кейс один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали карманный банк для финансирования, прежде всего, своих проектов, но при этом активно, в случае "Югры" — крайне агрессивно — обходили и ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков", — сообщила она.

"Кредитный портфель банка "Югра" был низкого качества, а большая часть залоговых обеспечений была оформлена с признаками завышения стоимости. Предложенный собственниками план спасения не соответствовал требованиям законодательства и, более того, предполагал долгосрочное десятилетнее субсидирование государством, по сути, — бизнес-проектов группы частных лиц в отдельных секторах. И отзыв лицензии стал закономерным итогом действий собственников и менеджеров банка", — пояснила глава регулятора.

"Часто задают вопрос, почему у "Югры" отозвали лицензию, а "Открытие" санировали. Первое — "Югра" не является системно значимым банком, "Открытие" — является, это один из крупнейших банков в стране", — подчеркнула она. Ситуация в "Открытии" отражается на многих банках в РФ, а также на пенсионных фондах и страховых организациях, в отличие от банка "Югра", который даже в случае докапитализации не стал бы жизнеспособным, заявила Набиуллина.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей. А 29 августа ЦБ объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".