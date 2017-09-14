Рязанская и Тамбовская области будут сотрудничать в промышленности и науке

РЯЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости. Рязанская область планирует сотрудничать с Тамбовской в агропромышленном комплексе, промышленности, науке и туризме, сообщил в первом после победы на губернаторских выборах интервью РИА Новости глава региона Николай Любимов.

Рязанская область за последние несколько месяцев заключила соглашения о сотрудничестве с Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Тульской областями. Соглашения эти предполагают обмен опытом и постоянное взаимодействие в разных сферах деятельности. Следующим регионом, с которым Рязанская область планирует подписать соглашение о сотрудничестве, будет соседняя Тамбовская область.

"Мы можем сотрудничать в сфере АПК, промышленности, науки, укреплять "горизонтальное" сотрудничество между профильными предприятиями и вузами", — сказал Любимов.

Он отметил, что перспективным является туристическое направление сотрудничества Рязанской и Тамбовской областей. "Возможно создание межрегионального маршрута, связанного с именем (русского биолога и селекционера) Ивана Владимировича Мичурина", — добавил Любимов.

По его словам, укрепление сотрудничества между регионами приобретает особое значение в условиях санкций. "Мы будем оказывать содействие нашим предприятиям в поиске деловых партнеров в субъектах, с которыми заключены соглашения. Будем работать с использованием федерального механизма создания промышленных кластеров. Это возможно только с участием отраслевых предприятий нескольких регионов", — отметил глава Рязанской области.

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