Банковское сообщество выступило против увеличения ставки взносов в ФСВ

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Увеличение базовой ставки взносов банков РФ в Фонд обязательного страхования вкладов (ФСВ) не решит проблемы, а лишь увеличит нагрузку на банковский сектор, считает председатель совета Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

Базовая ставка отчислений банков в ФСВ составляет 0,12% от среднего значения объема вкладов физлиц за отчетный квартал. ЦБ обсуждает с АСВ увеличение этой ставки до 0,15% в начале 2018 года. Однако Минфин выступает за повышение базовой ставки до 0,2%.

"0,15%, как написано в законе, так и оставляем. Мы категорически против (увеличения ставки — ред.). Некоторые из Минфина и ЦБ выступали за увеличение базовой ставки, были закрытые совещания на эту тему. Но нас не уговорили, что надо повышать, я думаю, что мы устоим", — сказал Аксаков журналистам в кулуарах Международного банковского форума.

"Другое дело — что сейчас 0,12%, но совет директоров АСВ может повысить до 0,15%. Мы тоже это обсуждаем и с представителями ЦБ и АСВ, и с рынком. Естественно, рынок против этого. АСВ позицию занимает нейтральную. Наша позиция в том, что проблема не будет решена за счёт увеличения, а нагрузка (на банки — обед.) увеличится", — считает он.

Ранее глава АСВ Юрий Исаев заявил, что осторожно относится к идее увеличения базовой ставки страховых взносов банков.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в настоящее время обсуждается два варианта повышения базовой ставки: в рамках действующего закона — до 0,15%, или как предлагал Минфин — до 0,2%. Ближайший совет директоров АСВ, по словам замминистра, намечен на начало октября, однако повестка ему пока неизвестна. По расчетам Сбербанка, рост ставки до 0,2% увеличит расходы банков на 120 миллиардов рублей в год, а общий объем платежей в этот фонд отнимет у банков четверть прибыли.

Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин в конце июня говорил, что задолженность ФСВ перед Банком России будет расти, даже если базовая ставка отчислений банков будет 0,2%, так как расходы фонда на компенсации вкладчикам-гражданам лишившихся лицензии банков не дадут фонду стать бездотационным в ближайшие два-три года.