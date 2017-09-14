Теsla представит беспилотный электрогрузовик 26 октября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава компании Tesla Motors Илон Маск заявил, что презентация электрогрузовика с технологией самоуправления ориентировочно состоится 26 октября в США.

"Презентация грузовика и его испытания ориентировочно запланированы на 26 октября в Хоторне. Стоить посмотреть на этого зверя лично. Это невероятно", — написал Маск в Twitter

Ранее он заявлял, что компания-производитель электромобилей представит грузовик своего производства в сентябре.

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.