США могут остановить торговлю с Китаем из-за ведения Пекином бизнеса с КНДР

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США могут остановить торговлю с каждой страной, ведущей бизнес с КНДР, в том числе и с Китаем, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы можем остановить торговлю с каждой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей. Мы будем осторожны, используя эти инструменты", — сказал он в интервью телеканалу Fox News

Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли будут США остановить торговлю с Китаем, Мнучин сказал: "С любыми (странами). Никто не будет исключен".

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать экономическое давление на Северную Корею. "Мы довольны санкциями СБ ООН, но этого недостаточно. И минфин будет работать с президентом, чтобы сделать больше", — добавил министр финансов.

Трамп в начале сентября заявлял, что США рассматривают "прекращение всей торговли с любой страной, которая делает бизнес с Северной Кореей".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.