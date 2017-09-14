США могут остановить торговлю с Китаем из-за ведения Пекином бизнеса с КНДР

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США могут остановить торговлю с каждой страной, ведущей бизнес с КНДР, в том числе и с Китаем, заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли будут США остановить торговлю с Китаем, Мнучин сказал: "С любыми (странами). Никто не будет исключен".
По его словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать экономическое давление на Северную Корею. "Мы довольны санкциями СБ ООН, но этого недостаточно. И минфин будет работать с президентом, чтобы сделать больше", — добавил министр финансов.
Трамп в начале сентября заявлял, что США рассматривают "прекращение всей торговли с любой страной, которая делает бизнес с Северной Кореей".
Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.