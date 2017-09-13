В Югре предложили ускорить переход на прямые договоры между РСО и жильцами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. В департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО предложили перейти на прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в жилых домах, не дожидаясь решения данного вопроса на федеральном уровне, говорится на сайте ведомства.

По оценке департамента, размер общей задолженности за жилищно-коммунальные услуги и потребленные энергоресурсы в автономном округе растет и уже превысил 11 миллиардов рублей. Просроченная задолженность населения составляет более 4,5 миллиарда рублей. Это, как считают чиновники, не только в худшую сторону влияет на деятельность компаний, работающих в сфере ЖКХ, но и отрицательно сказывается на подготовке к осенне-зимнему периоду.

"В ХМАО-Югре необходимо осуществить переход на прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах, не дожидаясь решения данного вопроса на федеральном уровне, которое длится уже 3 года", — подчеркнули в ведомстве.

В профильном департаменте считают, что эта мера даст возможность исключить посредников при перечислении средств от потребителя коммунальных услуг снабжающим компаниям, что позволит сократить задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

"Примеры перехода на прямые договора, где задолженность населения снижается, в округе есть: города Пыть-Ях, Радужный, Лянтор, Урай", — отметили в департаменте.

При этом в ведомстве уверены, что на рост долгов также влияет содержание деревянных многоквартирных домов, так как управляющие компании в Югре не могут полноценно содержать старый деревянный фонд, а средств, получаемых от собственников, на эти цели не хватает. В качестве выхода из ситуации чиновники предлагают принять решение по софинансированию из бюджета недостающих средств на содержание таких домов.