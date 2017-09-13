Инвестиции в основной капитал Мурманской области выросли на 45% в 2017 году

МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Мурманской области за первое полугодие 2017 года составил более 40 миллиардов рублей, что на 45% больше, чем в том же периоде 2016 года, сообщила губернатор региона Марина Ковтун на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

Глава региона отметила, что Мурманская область заняла 32-е место по результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2016 год.

"По итогам 2015 года у нас было 52-е место, то есть мы поднялись на 20 пунктов, подтвердив статус региона с благоприятными для развития бизнеса условиями. Улучшение инвестиционного климата подтверждают и цифры. За первое полугодие 2017 года в области вырос объем инвестиций в основной капитал – он составил более 40 миллиардов рублей, что почти на 45% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года", — сказала Ковтун.

В ходе заседания рассматривались результаты реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области. По итогам соответствующего рейтинга за 2016 год Мурманская область заняла 27 место по России и 2 место по Северо-западному федеральному округу. Кроме того, опыт региона по формированию мероприятий по развитию конкуренции и поддержке малого и среднего предпринимательства положительно отмечен в "белой" книге проконкурентных региональных практик Федеральной антимонопольной службы, отметили в правительстве региона.

Кроме того, участники рассматривают проекты нормативных правовых актов, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность в Мурманской области, предложения по внесению изменений в закон Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" в части внесения в него возможности предоставления льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество предприятий инвесторам, реализующим проекты государственно-частного партнерства.

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