Новак обсудил с коллегой из Венесуэлы опцию продления сделки ОПЕК+

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что обсудил с министром нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино опцию продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Накануне в российском Минэнрего сообщили, что Новак провел встречу с дель Пино, где они обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в многосторонних форматах, включая взаимодействия в рамках усилий стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран-производителей нефти, направленных на скоординированное сокращение объемов добычи.

"С дель Пино обсуждали соглашение, в основном — ОПЕК и не-ОПЕК. Мы обсуждали, как опцию (возможность продления — ред), конечно", — сказал Новак.

Он отказался комментировать последние цифры Международного энергетического агентства (МЭА). "У нас технический комитет состоится по сокращению добычи на следующей неделе, 22 (сентября) — министерская встреча. Мы там подведем итоги, дадим все комментарии. Я не хочу заранее (говорить), должны поработать специалисты", — добавил он.

Согласно сентябрьскому отчету МЭА, в августе картель выполнил обязательства по соглашению ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на 82% после 75% месяцем ранее. В среднем выполнение соглашения с начала его действия составляет 86%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.