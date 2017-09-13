Санкции США не повлияют на проекты OMV в России, заявил глава концерна

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Новые санкции США не повлияют на проекты австрийского нефтегазового концерна OMV в России, заявил журналистам глава компании Райнер Зеле.

США в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

"Если вы говорите, о наших инвестициях в газовые проекты в России — говорим мы об ачимовских залежах или Южно-Русском месторождении — мы не видим негативного влияния и будем продолжать эти проекты", — сказал Зеле.

OMV в рамках сделки по обмену активами с "Газпромом" получит 24,98%-ную долю в проекте по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Кроме того, ФАС в начале августа одобрила ходатайство OMV о приобретении 24,99% "Севернефтегазпрома", оператора одного из крупнейших в РФ Южно-Русского месторождения.

Помимо указанных проектов, австрийская OMV, наряду с Shell, Engie, Uniper и Wintershall, является партнером "Газпрома" в проекте газопровода "Северный поток-2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".