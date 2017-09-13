Немецкий бизнес в России выступил против новых санкций США, показал опрос

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Немецкий бизнес, работающий в России, практически единогласно выступил против нового закона США о санкциях в отношении РФ, свидетельствуют данные опроса Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), представленные на пресс-конференции в среду.

Так, 97% респондентов на вопрос "как вы оцениваете новые санкции США против России?" ответили "однозначно негативно" или "скорее негативно", сообщили президент ВТП и глава OMV Райнер Зеле и председатель правления палаты Матиас Шепп. В опросе приняли участие 193 немецкие компании, работающие в России.

"Немецкий бизнес в России отвергает американский закон о санкциях, принятый в одностороннем порядке", — заявил Зеле.

Более половины (52%) компаний палаты в ходе опроса сообщили, что санкции могут затронуть их бизнес. Две трети полагают, что новые санкции приведут к сокращению оборота компаний, а 12% респондентов ожидают существенного снижения.

Треть предпринимателей не смогли точно ответить, скажутся ли санкции на их текущих проектах, но отметили, что инвесторы заняли выжидательную позицию, и указали на возможность отказов от проектов, неопределенность и низкую готовность к рискам.

Тем не менее, новый американский закон практически не сказался на долгосрочных планах немецкого бизнеса в России: 72% опрошенных собираются сохранить деловую активность в России на прежнем уровне, а 15% даже планируют расширение. "Несмотря ни на какие санкции, немецкий бизнес верит в российский рынок", — подчеркнул Зеле.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (с 30 дней и 90 дней соответственно).