Юнкер не упомянул США как страну, с которой ЕС хотел бы вести торговлю

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер не упомянул США в списке стран, с которыми Евросоюз хотел бы заключить торговые соглашения в ближайшие годы, об этом свидетельствует его выступление в Европарламенте.

"Европа всегда была привлекательным экономическим пространством… Мы недавно заключили торговое соглашение с Канадой, которое начнет предварительно применяться со следующей недели", — сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы нашли политическое соглашение с Японией о будущем экономическом партнерстве, у нас есть хороший шанс достигнуть того же с Мексикой и странами Южной Америки к концу текущего года. Мы предлагаем начать торговые переговоры с Австралией и Новой Зеландией. Я бы хотел, чтобы все эти соглашения были финализированы к концу нашего мандата (в 2019 году — ред.)", — добавил он.

ЕС в настоящий момент ищет пути реанимации переговоров с США о зоне свободной торговли с ЕС (TTIP), которые фактически зашли в тупик при администрации Барака Обамы. При этом большинство европейских специалистов считает, что Вашингтон не идет на достаточные уступки в регулировании стандартов продукции, и в существующем виде соглашение о свободной торговле будет значительно выгоднее США, чем Европе, что может навредить европейской промышленности и сельскому хозяйству, которые не выдержат конкуренции с менее качественными, но более дешевыми американскими товарами.

"Я бы хотел, чтобы мы усилили нашу европейскую программу в области торговли. Европа открыта для торговли, но должна быть взаимность. Мы должны получить столько же, сколько мы даем", — сказал Юнкер.