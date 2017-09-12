Сбербанк не планирует эксклюзивно оформлять паспорта и другие документы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Конкретных планов по выдаче паспортов, водительских удостоверений у Сбербанка сейчас нет, банк планирует в будущем оказывать подобные услуги наравне с другими частными игроками, чтобы снизить нагрузку на государство, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф журналистам.
"Пока конкретных планов нет. Мы прорабатываем историю с представлением определенного набора госуслуг, но это касается не эксклюзивно Сбербанка. Вообще вектор такой, что вы можете получать услуги через любые каналы, которые для вас удобны. Одним из таких каналов мы видим наши системы, "Сбербанк Онлайн", — сообщил Греф.
"В этом смысле снижается нагрузка на государство государственную инфраструктуру. Понятно, что такие сервисы мы сами готовы в том числе и финансировать… Мы предлагаем такой выбор предоставить. Это снизит нагрузку на государство и значительно ускорит реальную электронизацию, или диджитализацию госуслуг", — пояснил Греф.