Сбербанк не планирует эксклюзивно оформлять паспорта и другие документы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Конкретных планов по выдаче паспортов, водительских удостоверений у Сбербанка сейчас нет, банк планирует в будущем оказывать подобные услуги наравне с другими частными игроками, чтобы снизить нагрузку на государство, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф журналистам.

"Пока конкретных планов нет. Мы прорабатываем историю с представлением определенного набора госуслуг, но это касается не эксклюзивно Сбербанка. Вообще вектор такой, что вы можете получать услуги через любые каналы, которые для вас удобны. Одним из таких каналов мы видим наши системы, "Сбербанк Онлайн", — сообщил Греф.

По его словам, сервисом "Сбербанк Онлайн", сейчас пользуется 50 миллионов человек, из них 33 миллиона людей — ежемесячно и 11 миллионов — ежедневно. Через это сервис можно оказывать много услуг, у людей должен быть выбор — получать их от государства в многофункциональных центрах, или частным способом, например в банках, отметил глава Сбербанка.

"В этом смысле снижается нагрузка на государство государственную инфраструктуру. Понятно, что такие сервисы мы сами готовы в том числе и финансировать… Мы предлагаем такой выбор предоставить. Это снизит нагрузку на государство и значительно ускорит реальную электронизацию, или диджитализацию госуслуг", — пояснил Греф.

Ранее в сентябре вице-президент Сбербанка Андрей Шаров говорил РИА Новости, что Сбербанк в 2017 году приступит к реализации пилотных проектов в нескольких регионах России — банковские сотрудники будут выполнять функции сотрудника многофункциональных центров (МФЦ), где граждане смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт и водительские права.