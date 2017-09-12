Медведеву подарили российский телефон на выставке "Импортозамещение"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил третью международную специализированную выставку "Импортозамещение" и получил в подарок российский телефон Inoi R7.

Отечественный смартфон главе правительства вручили на одном из стендов. "Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат", — заверил Медведева представитель фирмы-производителя.

Перед этим глава кабмина осмотрел стенды Липецкой области и Ингушетии, сел в кабину нового "КамАЗа" и побывал в салоне перспективной модели рейсового автобуса.

Он также ознакомился с продукцией Машиностроительного завода имени Калинина. На одном из выставочных стендов Медведев обратил внимание на дробильно-сортировочное оборудование, которое, как пояснили премьеру, можно использовать при реновации в процессе переработки строительного мусора. Две такие машины уже проданы в Германию.

Характеристики устройства

На российский смартфон предустановлена модифицированная версия финской операционной системы (ОС) Sailfish Mobile, которая предлагает высокую степень защиты персональных данных. На ОС, однако, невозможно запускать приложения Android.

Согласно данным интернет-магазина "Иной", Inoi R7 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 212 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, IPS дисплеем с разрешением 1280 х 720 точек и двумя камерами: основной на 8 и фронтальной на 5 мегапикселей.

По оценкам производителя, устройство может работать до 200 часов в режиме ожидания и до 6 в режиме разговора. Отдельно подчеркивается низкое энергопотребление операционной системы Sailfish.

Стоимость Inoi R7 составляет 11990 рублей.

Конкурент YotaPhone

Самой известной моделью смартфона, в создании которого принимают участие отечественные специалисты, является российско-китайский YotaPhone. Первая версия устройства была представлена в 2013 году.

В августе представители корпорации "Ростех" — крупного акционера компании Yota Devices — заявили, что продажи нового смартфона YotaPhone 3 начнутся в сентябре, однако на российский рынок он выйдет только к концу года.

"Китай — крупнейший в мире рынок смартфонов, и мы уверены, что старт продаж в Китае положит начало успешной глобальной экспансии бренда YotaPhone… Мы рассчитываем, что компания сможет успешно реализовать более одного миллиона устройств в первый год продаж без учета новых рынков, в том числе России, где телефон планируется к запуску в конце 2017 года", — пояснил ситуацию Фрэнк Чен, занимающийся распространением YotaPhone в КНР.

На сегодняшний день акционерами компании Yota Devices является китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), госкорпорация "Ростех" (25,1%) и MTH Limited (10%). Ещё 34,9% процентов акций принадлежат фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна.