Греф назвал фейком смену статуса карт в Сбербанке

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал "фейком от начала до конца" сообщения в соцсетях об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиента.

"Все наши будущие планы связаны только с одним — с упрощением наших продуктов, с созданием более выгодных условий и ничего подобного в планах не было и нет. Дональд Трамп (президент США — ред.) это называет "фейк ньюс", вот это 100% фейк ньюс", — заявил Греф.

Пресс-служба Сбербанка в понедельник опровергла появившиеся в соцсетях сообщения об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиента. В банке пояснили, что в мобильном приложении некоторые дебетовые карты всегда отображались как овердрафтные — это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами.

"Это фейк от начала до конца. Первое: никто ничего не поменял… Это изменить нельзя. Невозможно поменять овердрафтные карты на дебетовые карты — это два разных продукта. То же самое, что вам взять и без вашего согласия заменить кредит на депозит, примерно из той же серии. Это невозможно сделать, если вы это сами не захотели. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый", — прокомментировал президент Сбербанка.

"За этим нет ничего абсолютно, это все на пустом месте. Конечно, кто-то поддерживал всю эту историю в сетях, большое количество рассылок, но за этим не стоит никаких реальных действий. Ничего не поменялось ни в наших электронных каналах, ни в наших продуктах ни неделю назад, ни месяц назад, ни год назад, никаких изменений. Просто кто-то увидел название овердрафт в "Сбербанк Онлайн", это название существовало и год назад, и месяц назад и так далее", — отметил он.

"А дальше технические все объяснения… в каких-то ситуациях дебетовая карта может оказаться овердрафтной и в случае, когда она оказывается овердрафтной, тогда возникает разрыв во времени, в операциях — возникает так называемый технический овердрафт, он покрывается за счет банка. Ничего не поменяется, у нас не планируется никаких действий хоть как-то ухудшающих положение наших клиентов", — подчеркнул Греф.