Делегация из ФРГ приедет в Петербург для расширения экономических связей

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (север Германии) Мануэла Швезиг на следующей неделе организует поездку в Санкт-Петербург с целью расширения экономических связей с Россией.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства, делегация насчитывает около 100 человек. В планах – посетить выставку и конференцию по гражданскому судостроению "НЕВА" и мероприятия по случаю дней немецкой экономики в Ленинградской области.
Она отметила, что помимо экономики, речь пойдет также об углублении сотрудничества в образовании и культуре.
В сообщении отмечается, что Мекленбург-Передняя Померания уже на протяжении 15 лет поддерживает региональное партнерство с Ленинградской областью, частью этого партнерства являются взаимные поездки делегаций.