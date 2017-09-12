Делегация из ФРГ приедет в Петербург для расширения экономических связей

Двуглавый орел на ограде Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Двуглавый орел на ограде Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

БЕРЛИН, 12 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (север Германии) Мануэла Швезиг на следующей неделе организует поездку в Санкт-Петербург с целью расширения экономических связей с Россией.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства, делегация насчитывает около 100 человек. В планах – посетить выставку и конференцию по гражданскому судостроению "НЕВА" и мероприятия по случаю дней немецкой экономики в Ленинградской области.

"Поездка служит, в первую очередь, цели расширения существующих связей в экономической области и создания новых контактов… Я очень рада, что много выдающихся предприятий нашей земли участвуют в поездке. Это говорит о большой заинтересованности экономики в дальнейшем расширении экономических отношений с Россией", — заявила Швезиг, ее слова приводятся в сообщении на сайте.

Она отметила, что помимо экономики, речь пойдет также об углублении сотрудничества в образовании и культуре.

В сообщении отмечается, что Мекленбург-Передняя Померания уже на протяжении 15 лет поддерживает региональное партнерство с Ленинградской областью, частью этого партнерства являются взаимные поездки делегаций.