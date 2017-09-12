Эксперты не видят угрозы для мировой экономики в увеличении госдолга США

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Объем государственного долга США продолжит увеличиваться с текущих 20 триллионов долларов, пока он не является проблемой ни для американцев, ни для мировой экономики в целом, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Госдолг США превысил историческую отметку в 20 триллионов долларов. Как отмечают американские СМИ, впервые госдолг перешагнул эту отметку в пятницу, 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и повышение потолка долга до 8 декабря. По данным портала USdebtclock.org, отслеживающего состояние долга, сейчас он составляет 20,16 триллиона долларов.

Российская Федерация за июнь текущего года сократила объем резервов в ценных бумагах Казначейства США на 5,8 миллиарда долларов — до 102,9 миллиарда долларов, в годовом выражении показатель вырос на 12 миллиардов долларов, сообщается на сайте министерства финансов США.

Долг будет расти вместе с ВВП

"Уровень госдолга продолжит расти, потому что растет объем экономики США, растет ВВП. Когда мы рассматриваем объем государственного долга, мы прежде всего обращаем внимание на ключевой индикатор — отношение госдолга к объему экономики, к объему ВВП. У США этот показатель — чуть выше 100%. В принципе, есть страны, которые поддерживают гораздо более высокий индикатор госдолга, например, Япония", — сказал председатель научного совета института экономики роста Яков Миркин.

По его оценкам, объем госдолга США может расти вплоть до 120-150% от ВВП. "Конечно, в этом случае это может быть более рискованно. В целом подобный уровень госдолга для страны, которая является центром мировых финансов, эмитентом мировой резервной валюты, является приемлемым", — отметил он.

"С учетом того, что две трети инвесторов госдолга США — резиденты, да, конечно, он (госдолг – ред.) может продолжать расти и будет продолжать расти. США — это эмитент мировой резервной валюты, на которую есть спрос во всех странах, и поэтому США могут себе позволить иметь такие объемы госдолга, как эмитент мировой резервной валюты", — добавил Миркин.

"Госдолг продолжит расти, потому что США необходимо будет финансировать дефицит бюджета – конечно, они будут выпускать новые облигации, долг продолжит расти, но в рамках установленного Конгрессом потолка. Все понимают, что заимствовать необходимо", — считает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Порог госдолга не повышен, а временно перестал действовать до 8 декабря 2017 года. Фактически это означает, что в этот период Казначейство США никак не ограничено в наращивании госдолга, и можно по ежедневному отчету Казначейства увидеть, что госдолг за один день вырос на 317,59 миллиарда долларов", — отметил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.

Дефолта не будет

"В настоящее время объем госдолга США не несет угрозы для мировой экономики, хотя об этом ходит много слухов. Гособлигации США считаются одним из самых надежных финансовых инструментов в мире, и США аккуратно обслуживают свой долг и платят по нему проценты… Безусловно, постоянные повышения потолка госдолга продолжаться не могут, и когда-либо этот пузырь лопнет. Но схлопывание этого пузыря, по всей видимости, может быть связано разве что с утратой доверия мирового сообщества к доллару либо с каким-либо коллапсом экономики США", — считает Мильчакова.

"В настоящее время экономика США находится в состоянии медленного выхода из кризиса, но не в состоянии коллапса, так что худшие времена для американской экономики уже позади, и у инвесторов пока нет повода для серьезного беспокойства относительно надежности вложений в американские государственные облигации", — добавила она.

"Объем госдолга США в настоящее время превышает объем ВВП незначительно и не представляет какой-либо значимой проблемы для мировой экономики. Последствия в случае дефолта были бы серьезными, но так как дефолт, по всей видимости, маловероятен, то состояние мировых финансовых рынков будет определяться другими факторами", — считает руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования Citi Михаил Знаменский.

"Есть ли здесь риски — конечно есть. Каждый раз, когда переутверждают лимит госдолга, есть риски, пройдет ли этот процесс гладко. И если бы он так не прошел, то это означало бы новый мировой финансовый кризис. Но поскольку он прошел спокойно, то финансовые рынки приняли это во внимание и побежали дальше", — сообщил Миркин

Аналитик "ВТБ 24" Алексей Михеев также считает, что в долгосрочной перспективе, через десятки лет, угроза дефолта будет более реальной.

"В более глобальном смысле высокий уровень госдолга США (свыше 100% ВВП) естественно, несет угрозу и для американской, и для мировой экономики. Понятно, что американский госдолг является типичной пирамидой, в которой старые выпуски погашаются за счет новых размещений. В долгосрочном периоде это пирамида неизбежно лопнет по греческому сценарию просто потому, что госдолг США давно растет темпами более быстрыми, чем ВВП. Однако запас времени до краха здесь исчисляется десятилетиями, поэтому пока надежней американских облигаций актива не существует", — сказал он.

Михеев отметил, что в мире есть страны, испытывающие куда большие проблемы с госдолгом. Так, например, у Японии отношение госдолга к ВВП превышает 200% ВВП, у Италии —140%. "Так что если где снова "рванет" впервые после Греции, то это будет точно не в США", — считает эксперт.