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Экономика

В Минпромторге заявили, что нужно бороться с контрафактом внутри стран ЕАЭС

15:5912.09.2017
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЗаседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фотоЗаседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Работа по борьбе с распространением контрафактной продукции среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нуждается в единых правилах, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Склад сахара. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С 14 по 16 сентября в Бишкеке пройдет V Международный форум "Антиконтрафакт — 2017". Основная его цель — организация конструктивного диалога между органами власти государств-членов ЕАЭС, бизнес-сообществом, представителями науки и общественности в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

"Глобальных противоречий между странами-участницами ЕАЭС нет, все понимают, что это зло и с ним надо бороться, без этого просто невозможно развивать свои экономики, экономику союзного государства. Просто хотелось бы унифицировать подходы по некоторым вопросам, ведь у нас границы едины, для того, чтобы потенциальные нарушители таможенного законодательства не искали какие-то маневры", — сказал Евтухов на пресс-конференции "Противодействие незаконному обороту промышленной продукции и защита интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС".

Мужчина у витрины магазина в ГУМе в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Надо сближать позиции, по всему периметру надо пресекать возможности для поступления товара с нарушениями законодательства", — добавил он.

Заместитель министра пояснил, что сегодня методы борьбы с контрафактом в странах ЕАЭС отличаются. Это касается как таможенного контроля и количества проверок, так и размера штрафов за нарушения технических регламентов.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Необходимо обсуждать различия методик, инструментов и подходов, об этом надо говорить, пусть даже кому-то будет обидно… Например, проверок в России в два раза больше, чем в Казахстане. Да, нам говорят, что нужно меньше проверять грузы, чтобы не мешать бизнесу, но это не должно быть окном возможностей для тех, кто не хочет заниматься предпринимательской деятельностью с нарушением установленных норм и правил", — добавил он.

По словам Евтухова, на предстоящем форуме в центре внимания экспертов будут находиться вопросы взаимодействия государств-членов ЕАЭС по противодействию нелегального оборота промышленной продукции, вопросы защиты прав интеллектуальной собственности, технического регулирования и сертификации, а также создание и развитие систем прослеживаемости и маркировки товаров.

Рекомендации дойдут до власти

Президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт", председатель экспертного совета при госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Асламбек Аслаханов назвал действующую систему штрафов "позорной".

"Для того, чтобы эффективно бороться с подобного рода преступлениями, нужно не сажать людей за решетку, а сделать так, чтобы заниматься контрафактом было аморально и невыгодно", — сказал он.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Аслаханов отметил, что после каждой конференции формируется много предложений по совершенствованию нормативной базы в вопросах борьбы с контрафактом, однако нередко эти рекомендации остаются нереализованными.

"Мы по итогам работы готовим материалы и рекомендуем создание рабочих групп в министерствах и ведомствах и (направляем) те предложения, которые были даны в части изменения законодательств, внесения изменений… Но, к сожалению, рабочие группы в министерствах заключают, что их эти вопросы не интересуют. То есть практически мы проводим немало работы, которая остается со стороны министерств и ведомств невостребованной", — признал Аслаханов.

Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом году, добавил он, по итогам конференции "Антиконтрафакт" соответствующие предложения и рекомендации будут направлены не только в министерства, но в Совет Федерации и в Госдуму.

"Думаю, наверное, что и специально для президента РФ мы сделаем выжимки, самые важные решения. Мы хотим, чтобы власть видела наши рекомендации и принимала решения по этим рекомендациям", — добавил он.

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