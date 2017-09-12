Голубев не уйдет из "Газпрома" на пенсию без старта Штокмановского проекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев не намерен уходить на пенсию, пока не будет реализован Штокмановский проект.

"Я на пенсию не уйду, пока не реализуют Штокмановский проект", — ответил Голубев в ходе выступления на 13-ой выставке и конференции RAO/CIS Offshore на вопрос о сроках реализации проекта.

Голубеву в июне этого года исполнилось 65 лет.

Проект разработки Штокмановского месторождения в Баренцевом море, являющегося одним из крупнейших в мире по разведанным запасам газа, был заморожен в 2013 году. До этого участники проекта не раз переносили принятие инвестрешения и сроки начала добычи и производства СПГ, меняли конфигурацию продукции и способы транспортировки. Соглашение акционеров компании Shtokman Development AG, в которой "Газпрому" изначально принадлежал 51%, французской Total — 25%, а норвежской Statoil — 24%, истекло летом 2012 года.