Медведев посетил выставку "Импортозамещение" и получил российский телефон

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел стенды третьей международной специализированной выставки "Импортозамещение", изучил кабину новой модели КАМАЗа и получил в подарок российский телефон.

Осмотр выставки Медведев начал со стенда Липецкой области, где среди прочего было представлено мороженое. "Мороженое настоящее?" — пошутил премьер и, получив утвердительный ответ, продолжил осмотр.

Внимание Медведева также привлек станок российского производства. Премьер-министру рассказали о планах выхода на мировой рынок.

Удалось премьеру ознакомиться и с кабиной новой модели КАМАЗа, которая пойдет в серийное производство в 2019 году. Медведев осмотрел кабину не только снаружи, но и изнутри. Он подробно изучил приборную панель, осмотрел коробку передач, руль. После этого премьер осмотрел автобус российского производителя, зашел в салон, кабину водителя, и даже нажал на кнопку звукового сигнала.

Также Медведев ознакомился с продукцией на стендах Ингушетии, Машиностроительного завода имени Калинина, зашел на стенд, где представлено дробильно-сортировочное оборудование. Премьеру рассказали, что две таких машины уже проданы, покупатели — из Германии. Такое оборудование также, как рассказали Медведеву, можно использовать при реновации, перерабатывая строительный мусор.

"Рынок для таких машин есть, программа есть", — заверили премьера.

На одном из последних стендов Медведеву подарили телефон Inoi R7. "Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат", — заверили Медведева.