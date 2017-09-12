Посол ЕС: Украина рискует остаться без 600 миллионов евро помощи

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Украина рискует остаться без 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, если Верховная рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро — третий транш макрофинансовой помощи — будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года. Но опять-таки, до сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется — вы не получите деньги", — сказал посол в интервью украинской газете " Сегодня ".

В июле Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы реформ на Украине для того, чтобы Киев до конца года смог получить третий транш макрофинансовой помощи. Отмена моратория на экспорт леса-кругляка — одно из главных условий для выделения средств.

Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи, одобренной в мае 2015 года, составляет 1,8 миллиарда евро. Предыдущий, второй транш из нее Украина получила в начале апреля. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе по имплементации реформ.