В Тюменской области наладят производство модульного энергооборудования

ТЮМЕНЬ, 12 сен — РИА Новости. Технический центр по производству модульного энергетического оборудования для промышленных, нефтегазовых и сельскохозяйственных предприятий планируют создать на площадке одного из индустриальных парков Тюменской области.

Объем инвестиций в проект составит более 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта будет подписано в рамках Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 20-21 сентября.

Планируемый объем производства — до 80 единиц модульного оборудования в год, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что центр также станет площадкой для проведения опытно-конструкторских работ, нацеленных на создание промышленных образцов альтернативных источников энергии. Отдельные площади будут выделены для сервисной базы и учебных аудиторий образовательного центра.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, индустриальные парки стали эффективным инструментом привлечения инвестиций в региональную экономику и именно с ними в значительной степени связано дальнейшее индустриальное развитие области.

"Считаю решение о создании индустриальных парков на свободных площадках, которое мы приняли в 2016 году, совершенно правильным. Ведь у всех старых промышленных площадок, которые можно было бы перепрофилировать, есть собственники, которые предлагают их инвесторам по завышенным ценам. Есть конкретный пример, когда в процессе переговоров с инвестором владелец земельного участка поднял цену в пять раз.

С такой позицией собственников мы, естественно, никакой бизнес не поднимем", — отметил глав региона.

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