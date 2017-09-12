Выставка, посвященная Дню шахтера, проходит в ЦДХ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выставка "Гордость России — Шахтеры" открылась в московском Центральном доме художников (ЦДХ), сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании, выступившей вместе с Минэнерго РФ организатором экспозиции.

Выставка "Гордость России — Шахтеры" представляет историю и современность угольной промышленности в России в фотографиях, исторических документах, объектах, видео и кинохронике.

"Цель выставки — наглядно представить, как развивалась угольная отрасль на протяжении последних трех веков, какую роль она сыграла в создании и становлении мощной промышленности России и как ее развитие происходит в настоящее время". — говорится в пресс-релизе.

Фотографическая часть экспозиции представлена, в первую очередь, работами известного российского индустриального фотографа Максима Мармура.

"В этом году проходит целый цикл мероприятий, посвященных 70-летию Дня шахтера и 295-летию угледобычи в России. Сегодня представляем вашему вниманию замечательную выставку, которая состоит из двух компонентов. Одна часть — историческая, это архивные материалы, фотосъемка, документы, многие из которых уникальны и демонстрируются в первый раз. Вторая часть — это современная жизнь угольной отрасли, сегодняшняя жизнь угля в фотографиях признанного фотомастера Максима Мармура", — сказал на церемонии открытия выставки заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

Помимо знакомства с историей и современностью шахтерской профессии посетители выставки смогут принять участие в мастер классах рисования углем и кварцевым песком, познавательных и образовательных программах, научных шоу.