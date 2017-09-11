Воронежская область будет сотрудничать с фондом "Сколково" и АСИ

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Воронежская область готовит проекты соглашений о сотрудничестве с фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив, сообщает в понедельник правительство региона.

"Проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между правительством Воронежской области и некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") предусматривает взаимодействие по привлечению частных инвестиций в развитие инновационных проектов Воронежской области", — говорится в сообщении.

Также в соглашении речь идет об информационной и экспертной поддержке региональных инновационных конкурсов и проектов, реализации образовательных программ для технологического предпринимательства и перспективных проектов резидентов "Сколково" на территории региона.

"Проект соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) направлен на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества", — сообщает облправительство.

Кроме того, документ предусматривает внедрение в Воронежской области лучших практик, выявленных по итогам Всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития российских территорий.

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