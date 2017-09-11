Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник.

"Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в городе Москва 11 апреля 2017 года", — сообщается в документе.

Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.