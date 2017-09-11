ФАС изучает сделку по покупке акций "Роснефти" китайской CEFC

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает сделку по покупке китайской CEFC 14,16% акций "Роснефти" у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, скорее всего, согласования службы для сделки не потребуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

В пятницу стало известно, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority (QIA) — QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) — продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. Согласно сообщению, после закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

"Ходатайство к нам не поступало, но возможно и не должно. Мы сейчас изучаем вопрос, и если это частная компания, то согласования с ФАС не требуется", — сказал представитель ФАС.

Как отмечается на сайте CEFC, компания представляет собой частное предприятие коллективной собственности, занимающееся энергетической деятельностью и финансовыми услугами. Компания была основана в 2002 году китайским бизнесменом Е Цзяньмином.

Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" в начале декабря прошлого года был продан консорциуму Glencore и QIA за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Владельцем акций "Роснефти" после закрытия сделки стала компания QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре. Позднее она была переименована в QHG Oil Ventures Pte. Ltd. Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.