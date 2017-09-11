"Аэрофлот" объяснил, почему закупает для бизнес-класса импортное вино

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" предпочитает закупать для пассажиров бизнес-класса импортное вино, так как оно отличается по качеству и цене от российского, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее саморегулируемые организации (СРО) "Виноградари и виноделы" и "Винодельческий союз" направили в ряд ведомств письма, в которых говорится, что "Аэрофлот" закупает только импортные вина для пассажиров бизнес-класса.

"Аэрофлот" выбирает для бизнес-класса вино импортных производителей, так как на сегодняшний день российские производители не могут предложить товар, равный по качеству, в необходимом объеме и в той же ценовой категории, что и импортные поставщики", — заявили в авиакомпании.

Однако, добавили там же, в бизнес-классе на внутренних линиях перевозчик предлагает российское игристое вино "Абрау-Дюрсо".

При равном качестве премиальное вино российских производителей, отмечает авиакомпания, выйдет значительно дороже. Среди бюджетных вин "Аэрофлот" закупает российское вино, так как подходящее в этой категории вино имеется, объяснили в компании.

"При появлении на рынке вин российского производства, удовлетворяющих тем требованиям, которые мы заявляем, они будут включены в перечень вин для бизнес-класса", — подчеркнули в перевозчике.