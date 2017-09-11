Костин рассказал, где просчитался банк "Открытие"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Банк "Открытие", который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, просчитался в своей стратегии с точки зрения скорости развития, вложившись в рискованные виды бизнеса, такие как, например, страхование, считает глава ВТБ Андрей Костин.

ЦБ РФ ранее объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие". В процессе финансового оздоровления капитал банка будет приведен в соответствие с размером собственных средств. В случае, если они окажутся отрицательными, капитал уменьшается до одного рубля, тогда действующие акционеры полностью утратят право собственности на банк. На прошлой неделе Костин заявил, что убытки ВТБ от вложений в банк "Открытие" при самом худшем сценарии не превысят 10 миллиардов рублей.

"Там есть и более глубинные проблемы — банк очень быстро неорганически развивался, ушел в сферу страхования, где тоже были риски. Я считаю, что банк "Открытие" — добросовестный банк, который просто просчитался с точки зрения скорости развития. И то, что Центральный банк вошел в число акционеров "Открытия" – хорошая новость для клиентов банка, потому что все обязательства будут выполняться. Иметь такого акционера, как ЦБ, мечтал бы любой. Другое дело, что это создает особую ситуацию, ведь мы в последние 20 лет пытались избавиться от этого", — сказал Костин в интервью РИА Новости.

"Сейчас мы, по существу, присутствуем в начале новой эры, когда будут появляться своего рода новые Сбербанки, где акционером будет регулятор. Он должен регулировать, он должен контролировать, но он не должен владеть и "рулить" банками. Другое дело, что ЦБ это понимает, поэтому его задача – санировать и продавать. Но вопрос, будет ли кому продать, – уже другой",- отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли интересен этот актив ВТБ после прохождения процедуры финансового оздоровления, Костин сказал: "Об этом сейчас бессмысленно говорить, потому что банк должен пройти процедуру оздоровления. Мы всегда открыты для диалога на эту тему, но надо посмотреть". По его словам, ВТБ, прежде всего, интересует, какой бизнес останется у "Открытия" к моменту его продажи регулятором. "Раньше, чем через два года, этот вопрос не встанет. Процедура санации, плохие активы должны уйти. Я думаю, что минимум 2-3 года банк будет находиться под управлением ЦБ. А там посмотрим, как жизнь сложится", — отметил Костин.

Также он считает, что капитализация "Открытия" Банком России не повлияет на финансовую и денежную ситуацию в стране, не вызовет девальвационный взрыв. "Мы и сами проходили этот путь, когда 295 миллиардов рублей были выделены на санацию Банка Москвы. Эти деньги были немедленно инвестированы в государственные ценные бумаги. Таким образом, они никак не оказали давления на денежный рынок", — подчеркнул он.

В настоящее время ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг" с долей в 66,64% голосующих акций. Доля ВТБ в "Открытие Холдинг составляет 9,99%. Основными бенефициарами "Открытие Холдинга", помимо ВТБ, являются Вадим Беляев, группа ИФД, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.

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