ВТБ получил одобрение ЕЦБ на реорганизацию бизнеса в Европе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Группа ВТБ, ведущая бизнес за рубежом, получила одобрение Европейского Центрального банка (ЕЦБ) на реорганизацию европейского бизнеса, которая сократит издержки банка на 90 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.

"Поскольку нынешняя ситуация достаточно неблагоприятная, мы приняли решение о реорганизации бизнеса в Европе. Оно не приведет к ухудшению нашей деятельности, но серьезно — примерно на треть — сократит наши издержки, а это порядка 90 миллионов евро", — сказал Костин.

"Мы применяем новую схему, которая сегодня существует в Европейском союзе, уже получили одобрение Европейского Центрального банка. Это единая лицензия, раньше было три лицензии на каждую страну. Мы работали во Франции, мы работали в Австрии, мы работали в Германии. Сейчас, с учетом возрастающей роли Франкфурта в результате выхода Великобритании из ЕС, мы считаем, что у нас центр с единой лицензией должен быть во Франкфурте, что не исключает возможность работать на территории всего Европейского союза", — добавил топ-менеджер.

При этом он отметил, что изначальные планы группы сократить 20-30% сотрудников, работающих в Европе, сохраняются. "Процесс идет. Есть соответствующие законодательные процедуры, как это сделать. У нас там работают примерно 350 человек, сокращать будем и повышать производительность труда", — пояснил Костин.

По его словам, в ВТБ всегда акцентировали внимание именно на российских клиентах, которые работают в Европе, на кредитовании российских экспортеров и инвесторов, в том числе в евро. "И мы эту работу продолжим", — указал он.

В середине января Костин говорил, что банк принял решение объединить свои европейские дочерние структуры в Германии, Франции и Австрии под одну лицензию со штаб-квартирой во Франкфурте. Объединение произойдет уже в 2017 году.

Несмотря на то, что сам процесс Brexit будет болезненным, для ВТБ больших последствий нет, отмечал Костин в июне на ПМЭФ. ВТБ, по его словам, никогда не рассчитывал на серьезную конкуренцию за рубежом с банками мирового масштаба, как JP Morgan или Citibank.

Читайте полный текст интервью с Андреем Костиным >>