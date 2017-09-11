Центробанк заявил о подготовке к снижению процентных ставок

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости/Прайм. Банк России уже сообщил, что готовится к снижению процентных ставок на заседании в пятницу, заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В ближайшие месяцы, после некоторого технического замедления роста в июле, мы ожидаем очередную волну позитивных новостей и новую волну ускорения экономического роста. С чем она будет связана? Первое, и очень важное — мы входим в долгосрочный цикл роста кредитной активности банковской системы. У нас инфляция стабилизировалась на низких уровнях, за последние несколько (месяцев – ред.) снизилась долговая нагрузка как населения, так и компаний. Все это открывает дорогу многолетней базе кредитного цикла", — рассказал министр.

По его словам, темпы инфляции в годовом выражении уже замедлились до 3,2%, что значительно ниже целевого уровня — это как раз сигнал для дальнейшего снижения ставок Банком России. "Его задача, как известно, — обеспечивать стабильную инфляцию на уровне 4%. Банк России уже заявил, что готовится к снижению процентных ставок на заседании в пятницу", — подытожил Орешкин.

Банк России на последнем заседании, в июле, сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Всего в текущем году ЦБ снижал ее трижды. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросам процентной политики пройдет 15 сентября.

В конце августа Орешкин уже говорил, что текущее замедление роста потребительских цен дает ЦБ возможность снизить ключевую ставку и вернуть инфляцию в 2018 году на целевой уровень в 4%.