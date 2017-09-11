МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент РФ не может давать каких-либо указаний "Роснефти" и АФК "Система", может только высказывать свою точку зрения, а принятие решений остается за руководством компаний, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин прокомментировал это судебное разбирательство, отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению главы государства, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.

"Действительно, президент высказывал точку зрения, что учитывая место, которое оба этих юрлица занимают в экономике страны, достаточно ощутимое место, то, конечно, с его президентской точки зрения, было бы лучше пойти на мировую", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что глава "Роснефти" Игорь Сечин не прислушался к высказываниям президента относительно мирового соглашения.

"Вы знаете, это публичные компании, поэтому, конечно, президент не может давать каких-то указаний, он может выразить свою точку зрения. А дальше — это уже решение за главами этих компаний", — отметил Песков.

Президент АФК "Система" Михаил Шамолин вскоре после заявления Путина заявил РИА Новости, что корпорация согласна с главой государства, что это судебное разбирательство должно быть завершено мировым соглашением, и воспринимает его слова как руководство к действию. В четверг Шамолин подтвердил журналистам возможность мирового соглашения в судебном споре с "Роснефтью" по "Башнефти", но отказался комментировать его условия.

Со своей стороны Сечин заявил, что "Роснефть" готова к конструктивному диалогу с АФК "Система" и даже готова участвовать в организации кредитов для корпорации, чтобы та могла выполнить решение суда и выплатить 136,3 миллиарда рублей. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в понедельник пояснил РИА Новости, что компания готова заключить мировое соглашение с АФК "Система" на условиях выплаты ею признанного судом ущерба "Башнефти" в 136,3 миллиарда рублей, при этом со своей стороны не будет требовать увеличения суммы взыскания и предъявлять новые претензии.