Малый бизнес живет в подполье из-за проверок и штрафов, заявил Борис Титов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Малый бизнес России живет в подполье зачастую из-за большого числа административных требований, проверок и штрафов, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На своей странице в Facebook он подверг жесткой критике слова главы Сбербанка Германа Грефа, который в рамках Восточного экономического форума отметил, что малый бизнес порой становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов, поэтому предпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в "черные списки" банков.

"Да, малый бизнес живет в подполье, потому что государство… давит жестким прессом из проверок, штрафов, бесчисленных требований (зачастую еще и противоречивых). Даже если захочешь жить, что называется, "полностью в белую", все равно не получится: законодательство такое, что что-нибудь где-нибудь да все равно нарушишь", — отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен призвал банки активнее кредитовать малый бизнес.