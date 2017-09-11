ВТБ Факторинг профинансировал поставщиков компании "Золото Селигдара"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ выплатил первые 200 миллионов рублей поставщикам ведущей золотодобывающей компаний России — "Золото Селигдара" — за поставки расходных материалов и подготовку золотоизвлекательных площадок к новому сезону в рамках программы факторингового финансирования компании, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Факторинг для компании "Золото Селигдара" является частью ее комплексного обслуживания в группе ВТБ. Мы помогаем компании внедрить полноценную программу финансирования поставщиков и применять факторинг для управления кредиторской, а не только дебиторской задолженностью. Реализованное нами решение позволяет синхронизировать закупочные, производственные и коммерческие циклы клиента с его финансовыми потоками и включить в механизм финансирования широкий круг поставщиков", — сказал директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг Корнелиу Робу, его слова приводятся в сообщении.

Финансирование поставщиков золотодобывающей компании — один из примеров реализации программы финансирования цепочек поставщиков (supply chain finance), с помощью которых крупные компании упрощают производственные и операционные процессы, повышают качество планирования денежных потоков, а также усиливают и стабилизируют каждую такую цепочку, тем самым гарантируя надежность и качество поставок, отметили в пресс-службе.