Генконсул в Хьюстоне рассказал о развитии связей России с Техасом

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. У Техаса с Россией развиваются интенсивные и разноплановые связи, есть планы обмена визитами делегаций, рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"Связи Техаса с Россией очень интенсивные и разноплановые. Здесь действуют "дочки" некоторых российских компаний, в Хьюстоне работает российско-американская торговая палата, которая оказывает содействие бизнес-связям", — сказал высокопоставленный дипломат.

Писарев отметил, что "многие российские города поддерживают побратимские отношения с городами нашего консульского округа: Тюмень, Саратов, Самара, Ульяновск и другие".

"Все это продолжает работать. Активно развиваются связи Москвы с мэрией Хьюстона. И хотя наша столица не является городом-побратимом Хьюстона, у них подписан протокол о сотрудничестве, действующий на период 2016-2018 годов. Например, в конце октября мы ждем в Хьюстоне главу Татарстана Рустама Минниханова. Есть планы обмена визитами и на 2018 год", — сказал собеседник агентства.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, по словам Писарева, ожидает с визитом и его коллегу из Москвы Сергея Собянина.

"Я встречался в июле с мэром Хьюстона Тернером, у которого есть приглашение посетить Москву от имени Собянина. Однако, как выяснилось в разговоре, мэр Хьюстона уже был в Москве в 2007 году, и они считают, что теперь очередь Москвы нанести ответный визит. Ждем, какое будет принято решение", — добавил он.

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