Ципрас заявил, что Греция сможет прожить без МВФ

САЛОНИКИ, 10 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Греция намерена выполнять соглашения с кредиторами в рамках третьей программы помощи, но ей все равно, будет ли участвовать Международный валютный фонд в этой программе.
Премьер, по его словам, не думает, что позиция МВФ может затормозить третью оценку программы реформ, поскольку оценка зависит от выполнения соглашений с кредиторами.
МВФ за два года не смог решить, будет ли он участвовать в третьей программе помощи Греции объемом 86 миллиардов евро, которая истекает уже летом 2018 года. МВФ выдвигал ряд предварительных условий, среди которых существенное облегчение греческого госдолга. Против выступала Германия.