"Роснефть" готова участвовать в организации кредитов АФК для выплат по иску

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен — РИА Новости. "Роснефть" готова участвовать в организации кредитов для АФК "Система", чтобы та могла выполнить решение суда и выплатить 136,3 миллиарда рублей, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в интервью телеканалу "Россия".

"Мы, участники этого процесса, и компания "Роснефть", и "Башнефть", и АФК "Система", должны выполнить решение суда, но при этом не допустить негативного влияния на экономику, не допустить дефицита услуг, связанных с работой этих компаний. Мы ни в коем случае не прогнозировали ни банкротств, ни вообще владения этими пакетами. Нам достаточно, чтобы АФК "Система" рассчиталась с нами по предъявленным претензиям, которые признал суд", — рассказал Сечин.

"Деньги у "Системы" есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению, по этим претензиям судебным. И подчеркиваю, что, если у них в отношении этих средств какие-то есть планы, то мы готовы поучаствовать в организации, как я уже сказал, кредитных линий для погашения этой задолженности. И предложения такие в адрес АФК "Системы" уже переданы как минимум двумя финансово-кредитными учреждениями", — сообщил Сечин.

Арбитраж Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" и ее дочернему АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании", запретив распоряжение ими. Сам иск был частично удовлетворен в конце августа, суд взыскал с АФК "Система" в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей из требовавшихся 170,6 миллиарда рублей. АФК "Система" намерена обжаловать данное решение, "Роснефть" пока его анализирует. Тем временем наложенный в обеспечение иска арест активов остается в силе.